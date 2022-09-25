Kartepe Belediyespor’un gençleri dikkat çekiyor

İlimizin en başarılı, en istikrarlı ve en güçlü alt yapı takımlarından Kartepe Belediyespor’da değişim yaşanıyor. Altyapıdaki başarılardan sonra A takımda yaşları 16-17-18 olan gençlerle lige katılıyor.

ÇOK CAN YAKARLAR

Altyapı şampiyonluklarını rekorlar kırarak gerçekleştiren, üst üste şampiyonluklar yaşayan, profesyonel liglere genç futbolcular veren Kartepe Belediyespor geçtiğimiz sezon U-18 Elit Ligi’nde Kocaeli şampiyonu olmuştu. Bu kadronun taamı 1. Amatör Lig’de mücadele edecek. Tamamen Kartepe İlçesi’nin gençlerinden oluşan, kolej takımı havasındaki mavi yeşilli ekibin gençleri çok can yakacak.

GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ

Takımın tecrübeli teknik direktörü Selahattin Tanrıkulu son durumları hakkında şu şekilde konuştu: Kartepe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman’ın desteği, spor müdürümüz Hacı Ağdaş’ın yol göstermesi ile yeni sezona genç oyunculara güvenerek çıktık. Amacımız bölgemiz gençliğine hizmet, etmek onları yarınlara hazırlamak.

TEŞEKKÜR EDERİZ

Belki aynı oyuncularla A takım ve Elit Lig oynayacağımız için zorlanacağız ama skora endeksli olmadan iyi mücadele ederek, başarılı olmaya çalışacağız. Mustafa Kocaman başkanımız önderliğinde, Hacı Ağdaş müdürümüz ve bizden desteğini esirgemeyen tüm yöneticilerimize gençliğe verdikleri önem ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sakatlık olmadan, centilmenlik çerçevesinde mücadeleler olsun. Yeni sezonun hayırlar getirmesini diliyorum.