Kartepe Belediyespor’un gençleri dikkat çekiyor

İlimizin en başarılı, en istikrarlı ve en güçlü alt yapı takımlarından Kartepe Belediyespor’da değişim yaşanıyor. Altyapıdaki başarılardan sonra A takımda yaşları 16-17-18 olan gençlerle lige katılıyor.
ÇOK CAN YAKARLAR
Altyapı şampiyonluklarını rekorlar kırarak gerçekleştiren, üst üste şampiyonluklar yaşayan, profesyonel liglere genç futbolcular veren Kartepe Belediyespor geçtiğimiz sezon U-18 Elit Ligi’nde Kocaeli şampiyonu olmuştu. Bu kadronun taamı 1. Amatör Lig’de mücadele edecek. Tamamen Kartepe İlçesi’nin gençlerinden oluşan, kolej takımı havasındaki mavi yeşilli ekibin gençleri çok can yakacak.
GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ
Takımın tecrübeli teknik direktörü Selahattin Tanrıkulu son durumları hakkında şu şekilde konuştu: Kartepe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman’ın desteği, spor müdürümüz Hacı Ağdaş’ın yol göstermesi ile yeni sezona genç oyunculara güvenerek çıktık. Amacımız bölgemiz gençliğine hizmet, etmek onları yarınlara hazırlamak.
TEŞEKKÜR EDERİZ
Belki aynı oyuncularla A takım ve Elit Lig oynayacağımız için zorlanacağız ama skora endeksli olmadan iyi mücadele ederek, başarılı olmaya çalışacağız. Mustafa Kocaman başkanımız önderliğinde, Hacı Ağdaş müdürümüz ve bizden desteğini esirgemeyen tüm yöneticilerimize gençliğe verdikleri önem ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sakatlık olmadan, centilmenlik çerçevesinde mücadeleler olsun. Yeni sezonun hayırlar getirmesini diliyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.