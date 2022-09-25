Süper A’da sadece bir maç berabere bitti  

Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi’nde ilk haftalar geride kaldı. A Grubu’nda cuma ve cumartesi günü oynanan maçlarda, sadece bir maç berabere bitti, rakiplerini net skorla 3-0 yenip, 3’er puan alan Arslanbey Organize Sanayi ve Kartepe Köseköy Ateş zirveyi genel averajla ele geçirdi.