Kocaeli spor turizminin başkenti doldu

Biri bitiyor, biri başlıyor. Türkiye Dünya ve Avrupa şampiyonalarının merkezi oldu. Uluslararası Karate 1 Series A müsabakaları, 75 ülkeden bin 65 sporcunun katılımıyla İzmit’te yapıldı

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Uluslararası Karate 1 Series A müsabakaları, Kocaeli'nin ev sahipliğinde yapıldı. İzmit Yahyakaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başlayan organizasyon dün gazetemiz baskıya girerken devam ediyordu. Turnuvaya 75 ülkeden bin 65 sporcu katıldı. Ayrıca 64’ü milli olmak üzere 136 sporcu Türkiye’yi temsil etti. Maçlar, ilk gün kadınlar kata müsabakalarıyla başlarken, çeşitli kategorilerde yarı final ve final mücadeleleri dün yapıldı. finale çıkmayı başaran sporcular, madalya için ter döktü.

“KARATE YAPAN ÜLKELER TÜRKİYE’Yİ SEVİYOR”

Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hatun Albayrak Şengüloğlu, “Karatenin prestijli maçlarından Karate Series A’nın Kocaeli’de yapılan organizasyonunda 75 ülkeden bin 65 sporcu katıldı. 64 tane milli takımımızdan da sporcumuzun yarıştığı güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Başta Türk karate milli takımına başarılar diliyorum. Gelen misafirlerimizin de herhangi bir sıkıntı yaşamadan ülkemizi en iyi şekilde gezerek, görerek buralardan ayrılmasını diliyorum. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Maçlar gayet iyi gidiyor. Karatenin Dünya ve Avrupa Şampiyonasına katılabilmek için sporcuların puan toplaması gerekiyor. Bence rağbet de maçlar öncesi olduğu için çok fazla. Karate yapan ülkeler Türkiye’yi seviyor, katılımın ondan dolayı da yüksek olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.