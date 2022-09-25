Kurt ve Yaşar’dan Zorlu’ya ziyaret

Geçtiğimiz ay yapılan kongrenin ardından S.S. 71 No’lu Kullar Otobüs ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı seçilen Hakan Zorlu’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor. Aynı zamanda Kocaeli Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı ve Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı olan, Türkiye Tüm Motorlu Taşıyıcılar Merkez Birliği’nin de yöneticiliğini üstlenen Hakan Zorlu’yu Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Birliği Başkanı Mehmet Yaşar, Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ziyaret etti.

ZORLU ŞİLT VERDİ

Hakan Zorlu’ya yeni görevinde başarılar dileyen Mustafa Kurt ve Mehmet Yaşar, lojistik sektörü ve taşımacılık işine verdiği katkılardan dolayı Hakan Zorlu’yu kutlayarak, başarılarının devamını dilediler. Zorlu da Kurt ve Yaşar’a günün anısına mesleklerini simgeleyen birer şilt hediye etti.

“ÜYELERİMİZ İÇİN NE YAPSAK AZDIR”

Zorlu, “Yaptığımız iş içinde bulunduğumuz dönemde özveri isteyen bir meslek haline geldi. Temsil ettiğim oda ve birliklerin mensupları bu can ve mal taşıyor. Yaptıkları bu kutsal işin gecesi gündüzü, yazı kışı yok. Üyelerimiz için ne kadar çalışsak azdır. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.