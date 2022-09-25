Kocaeli’de araç sayısı 459 bin 966’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,2'sini kamyonet, %15,3'ünü motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 459 bin 966’e yükseldi. Kocaeli’de araç türlerine bakıldığında ise 271 bin 959 otomobil, 9 bin 592 Minibüs, 7 bin 026 Otobüs, 82 bin 701 Kamyonet, 25 bin 369 kamyon, 42 bin 396 motosiklet, 19 bin 318 traktör, 1 605 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.