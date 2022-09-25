Turkcell’den yeni hamle

Etkinlikte Turkcell, geleceğe yönelik metaverse alanında geliştireceği projeler için ilk adımı attı. Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen, “Turkcell olarak her yıl yüze yakın genç yeteneği kadromuza katıyoruz. Bu arkadaşlarımızın yeni dünyalarla ve yeni teknolojilerle tanışması için çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Burada işveren mottomuz ‘Yarını Değiştir’ ile yakın geleceği şekillendirmek için bugünden ilerlemenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yarını değiştirmek için de yarının teknolojisine hakim olmak gerekiyor. Bu teknolojiyi yönetebilecek, yönlendirip yaratıcılık özelliklerini kullanabilecek yetkinliklere sahip olunmalı” dedi.