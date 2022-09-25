Önal ve yönetimi, iş insanı Koç’la buluştu

Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal ile beraberindeki genel sekreter Murat Şenel, Mütevelli Heyeti Üyesi Zekeriya Tiryaki ile vakıf yönetim kurulundan Alı Kılıç; Erzurumlu olarak bilinen, Sakarya’nın tanınmış iş insanlarından olan, Sakarya Erzurumlular Derneği’nin de eski başkanları arasında yer alan, Mükerrem Koç’a konuk oldu.
HAC GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ
Sakaryaspor’da da bir dönem asbaşkanlık yapan ve halen AKP Sakarya İl Yönetim Kurulu’nda yer alan Mükerrem Koç, Koç City firmasının yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Kısa bir açıklama yapan Vakıf Başkanı Ahmet Önal, “Mükerrem başkanımız, kentinde sevilen ve sayılan bir isim. Kendisini hac vazifesini yerine getirmesinden ötürü ziyaret etmek istedik. Kendisine yakın alakası dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi. Konukları ile yakından ilgilenen ev sahibi Mükerrem Koç, “Ahmet başkanımız ve değerli yönetimine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Hem özlem giderdik hem de kendileri ile verimli bir şekilde sohbet ettik” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.