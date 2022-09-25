Türk Sağlık-Sen: Taban ve teşvik ödemeleri güncellenmeli

Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) bağlı faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Hastaneleri ile Diş Fakültelerinde görev yapan Kamu çalışanlarının katkıları ile elde edilen Ek Ödemelerin çalışanlara dağıtılmasına dair yapılan yeni düzenleme geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, İzmit İlçe Temsilcisi Hüseyin Özdemir, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Temsilci Ömer Koyuncu, Yalçın Gül ile birlikte şubede basın açıklaması yaptı.

“ÇALIŞANLAR MAĞDUR EDİLMİŞTİR”

Söz konusu düzenlemeyle Sağlık Bakanlığı’na benzer bir tutum içerisinde çalışanlara olumsuz bir bakış açısının Üniversite Hastanelerinde de devam ettiği görüldüğüne dikkati çeken Başkan Çeker, “Eczacı, psikolog, diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, teknisyeni, memuru, hizmetlisi gibi çok geniş bir yelpazedeki çalışanlar mağdur edilmiştir. Ödemelerde çalışanlar arasında oluşturulan uçurumlar, bazı çalışanların yok sayılması, aldıkları performansın gerisinde ücrete mahkum edilmeleri kabul edilemez” dedi.

“GEREKENLER YAPILACAKTIR”

Açıklamasını sürdüren Çeker, “Pandeminin ağır şartlarında fedakârca hizmet üreten tüm sağlık çalışanlar için gerçek anlamda memnun edici düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Tüm sağlık çalışanları adına Türk Sağlık-Sen olarak mücadelemiziyürütmekteyiz.Söz konusu düzenleme ile ilgili hukuki süreç, YÖK ile görüşme dahil olmak üzere tüm gerekenler yapılacaktır. Her platformda çalışanlar için doğru bildiklerimizi yapmaya ve söylemeye devam edeceğiz. Söz konusu düzenlemelerde çalışanlar aleyhine olan hususlar çözüme kavuşana kadarda mücadeleden asla taviz verilmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.