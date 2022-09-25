Tüpraşlı öğrenciler Çanakkale’de

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen proje kapsamında son olarak Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi’nden 50 öğrenci yolcu edildi. Gece saatlerinde yola çıkan öğrencileri Başkan Şener Söğüt’te yalnız bırakmadı.

BİRLİKTE GEZDİLER

Körfezli gençlerle Çanakkale’yi gezen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt; “Milli tarih ve kültür şuurunu geliştirmek, tarih ve ecdadıyla gönül bağlarını güçlendirmek amacıyla okullarımızı Çanakkale’ye götürüyoruz. ‘Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez’ anlayışıyla bu tür organizasyonları da önemsiyoruz. Bu çerçevede bir farkındalık oluşturarak gençlerimize tarih bilincini kazandırmak ve vatan sevgisini artırmak için ecdadımızın göstermiş olduğu fedakârlıkları o geziler ile yaşatmak istedik.

YEDİ DÜVELE KARŞI

Bende bu anlamlı gezide gençlerimizi yalnız bırakmayarak, zaferlerle dolu Gelibolu’yu hep birlikte gezdik. Sizler bu gezi ile atalarınızın tarih yazdığı topraklarda yedi düvele karşı verdiği mücadelenin hangi zor şartlarda olduğunu öğreneceksiniz. Bu vesileyle ben de bir kez daha şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı. Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Okudan desteklerinden dolayı Başkan Söğüt’e teşekkür etti. Başkan Söğüt daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.