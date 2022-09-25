Gönül Kutlu son yolculuğuna uğurlandı

Ramada Otel, Atakent Cihan Hastanesi gibi bünyesinde pek çok markayı barındıran ilimizin tanınmış yatırımcılarından Kemalettin Akkurt’un sahibi olduğu Kazablanka kentinde bulunan Galaksika fabrikasında müdürlük yapan Gökhan Kutlu’nun annesi Gönül Kutlu (77) vefat etti. Bir dönem Gölcük’te ikamet ettikten sonra İstanbul’a taşınan Ziraat Bankası Emeklisi iki çocuk annesi Kutlu’nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip İzmit Fevziye Camiinde kılındı. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı cenazeye İş İnsanı Kemalettin Akkurt, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Arsal Arısal, İzmit Belediyesi eski Meclis Üyesi Adnan metin ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Kutlu Değirmendere mezarlığında toprağa verildi.