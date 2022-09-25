25 Eyl 2022 - 20:00- Gündem G: 25 Eyl 2022 - 15:33

Eczacılar haklarını arıyor

Mesleklerinin ekonomik tehdit altında olduğunu, ecza depolarına olan borçlarını kredi çekerek ödemek zorunda kaldıklarını belirten eczacılar, 16 Ekim’de Ankara’da miting yapacaklarını açıkladı.Mitinge 700 üyesi bulunan Kocaeli Eczacılar Odası da destek verecek

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Türk Eczacılar Birliği (TEB) artan ekonomik sorunlar, yükselen maliyetler, bunun hükümetin gerekli adımları atmaması nedeni ile 14 yıl sonra Ankara’da 16 Ekim Pazar günü miting yapacak. Türk Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney ve Türkiye genelindeki 54 eczacı odası başkanı TEB Genel Merkezi’nde eylem kararına dair açıklama yaptı. ‘İlaç yokluklarına, eczacıların yok sayılmasına, ilaç fiyat Farklarına, eczanelerdeki ekonomik çıkmaza, kamu eczanelerinin hak kayıplarına, kontrolsüz açılan Fakültelere, “Dur de” pankartı ardında yapılan açıklamada konuşan TEB Başkanı Arman Üney, ilaç eczacılık hizmetlerinin sürdürülmesi ve toplum sağlığının korunması için özveriyle çalıştıklarını söyledi.

“SESİMİZİ DUYURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney’in açıkladığı 54 eczacı odası arasında 700 üyesi bulunan Kocaeli Eczacılar Odası da yer alacak. Bu kararın 54 oda başkanı ile birlikte aldığını ifade eden Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, “Kocaeli olarak biz de destek vereceğiz. Miting günü olarak 16 Ekim tarihi belirlendi.  Süreçte ilk olarak üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirip destek almayı hedefledik. Kamuoyundan yeteri cevap alınamadığı için miting kararı alındı. Yapılacak miting ile sesimizi duyurmayı hedefliyoruz. Hedefimize ulaşamazsak miting sonrası eczanelerde kapatma eylemleri olacak” dedi.

“700 ÜYEMİZ BULUNUYOR”

Açıklamasını sürdüren Arpacı, “2008 yılındaki eylemde bir tecrübemiz söz konusu. İzmit bölgesi ve Gebze bölgesi başta olmak üzere otobüsler Ankara’ya gitmek üzere kalkış yapacak. Meslektaşlarımız, kamuda çalışanlarımız ve depo çalışanları katılabilecek. Eylem için Ankara Valiliğine gerekli başvurularda bulunuldu. Kocaeli’de 570 tane eczanemiz bulunmakta ve oda üye sayımız 700 kişi. Bu 700 kişinin katılması beklenmiyor. Nöbetçi eczanelerin durumuna göre henüz elimizde katılım ile ilgili tam sayı yok. Miting alanına bağlı olarak üyelerimizle orada olacağız” ifadelerini kullandı.

# türkiye, Ankara

25 Eyl 2022 - 20:00 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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