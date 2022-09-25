Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Gebze Yavuzselim Mahallesi Ankara Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Ahmet A'ya (12) çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.