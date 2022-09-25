Evinde ölü olarak bulundu

Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Akça Cami Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 1. katında tek başına yaşayan Erkut Uysal (64), karşı apartmanda oturan ve kendisine çorba getiren ablası tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Ablasının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Uysal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme işlemlerinin ardından Uysal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bir süredir böbrek rahatsızlığı olduğu ve geçtiğimiz günlerde grip olduğu öğrenilen Uysal'ın kesin ölüm nedeni adlş tıp kurumundan gelecek olan raporla netlik kazanacak. Uysal'ın cenazesinin Baç Çınarlı Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.