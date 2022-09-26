Kocaeli'de terör örgütü üyesi yakalandı

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Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele çalışması çerçevesinde, terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şahıs, İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde icra edilen operasyon sonucu yakalanarak Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs, adli işlemlerinin bitmesine müteakip Kocaeli Adliyesine sevk edilecektir" denildi.