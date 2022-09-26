Durdurulan araçtan 2 kilo uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kartepe ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 kilo metamfetamin bulundu. Konuya ilişkin araçta bulunan N.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.