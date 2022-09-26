26 Eyl 2022 - 10:40- Kültür-Sanat G: 26 Eyl 2022 - 10:41

Rumeli ve Balkan lezzetleri İzmitlilerle buluştu

Rumeli ve Balkanların yöresel lezzetleri, İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde vatandaşlarla buluştu. Kahvaltı programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Balkan yemeklerini yaşatmak ve daha fazla insana tattırmak için böyle bir hizmete başladık. Her hafta sonu devam edecek” dedi.
Rumeli ve Balkan lezzetleri İzmitlilerle buluştu mask
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Rumeli ve Balkanların yöresel lezzetleri, İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesi içerisinde yer alan Gülümse Kafe’de İzmitlilerle buluştu. İzmitliler; pirinçli börek, ekşimikli biber, kifla, baniçka, lütenitsa ve birbirinden güzel Rumeli ve Balkan lezzetlerini tattı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilk kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi.

"Balkan yemeklerini, kültürünü yaşatmak için böyle bir hizmet başlattık"

Kahvaltı öncesi konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Sizleri, Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde ağırlıyor olmaktan mutluyuz. İstedik ki hemşerilerimiz ağırlayalım, vatandaşlarımızı daha fazla dayanışmayla bir araya getirelim. Bugün bir deneme yapalım dedik. Balkan yemeklerini kültürünü, hatıralarını yaşatmak ve lezzetlerini daha fazla insana tattırmak için böyle bir hizmet başlattık. Bugün beklentimizin çok üzerinde katılımın olduğunu gördük. İnsanlarımızın böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu anladık. Bugünden sonra bu organizasyonların daha iyisini yapmak için arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Her hafta sonu yöresel Balkan kahvaltısı burada uygun ücretlerle açık büfe şeklinde olacak. Yiyecekleri, kendi mutfağımızda aşçı arkadaşlarımız hijyen kurallarına uygun olarak hazırlıyor. Kendi öz kaynaklarımızı artırarak yola devam ediyoruz. Sizlerin memnuniyeti adına gece gündüz çalışıyoruz. Hepinize afiyet olsun” ifadelerini kullandı.

# İzmit belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gülümse Kafe

26 Eyl 2022 - 10:40 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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