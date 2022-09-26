Suadiye zirveye kuruldu “7-1”

Süper Amatör Lig B Grubu sezonun ilk haftası tamamlandı. Suadiyespor, Arslanbey Stadı’nda konuk ettiği Başiskele Belediyespor’u 7-1 mağlup etti ve ilk maçlar sonunda zirveye kuruldu. Yeşil beyazlıların gollerini Burak (2), Tayyip (2), Birkan (2) ve Tunahan Ender atarken, Başiskele adına tek golü Muhammed Tanrıverdi kaydetti.
GOLLÜ HAFTA
7 maçta 34 kez filelerin grubun diğer karşılaşmaları da gollü geçti. kesen mücadelede Çayırova Menderes deplasmanda Hisareynspor’u 4-3’lük skorla geçti. Kocaeli Güneş, Hereke deplasmanında 2-0 kazanırken, İhsaniye de Arslanbey Gençlebirliği’ni deplasmanda 2-1 mağlup etti. Derincespor sahasında Darıca Kültür karşısında zorlanmazken maçı 4-0 kazandı, Diliskelesi de evinde Mertspor’u 5-1 mağlup etti. Haftanın berabere biten tek maçında Doğantepespor ile İzmit Gültepe 2-2’lik skorla sahadan ayrılarak puanları paylaştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.