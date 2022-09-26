26 Eyl 2022 - 10:42- Spor G: 26 Eyl 2022 - 10:43

Suadiye zirveye kuruldu “7-1”

Süper Amatör Lig B Grubu sezonun ilk haftası tamamlandı. Suadiyespor, Arslanbey Stadı’nda konuk ettiği Başiskele Belediyespor’u 7-1 mağlup etti ve il...

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
Suadiye zirveye kuruldu “7-1” mask
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Süper Amatör Lig B Grubu sezonun ilk haftası tamamlandı. Suadiyespor, Arslanbey Stadı’nda konuk ettiği Başiskele Belediyespor’u 7-1 mağlup etti ve ilk maçlar sonunda zirveye kuruldu. Yeşil beyazlıların gollerini Burak (2), Tayyip (2), Birkan (2) ve Tunahan Ender atarken, Başiskele adına tek golü Muhammed Tanrıverdi kaydetti.

GOLLÜ HAFTA

7 maçta 34 kez filelerin grubun diğer karşılaşmaları da gollü geçti. kesen mücadelede Çayırova Menderes deplasmanda Hisareynspor’u 4-3’lük skorla geçti. Kocaeli Güneş, Hereke deplasmanında 2-0 kazanırken, İhsaniye de Arslanbey Gençlebirliği’ni deplasmanda 2-1 mağlup etti. Derincespor sahasında Darıca Kültür karşısında zorlanmazken maçı 4-0 kazandı, Diliskelesi de evinde Mertspor’u 5-1 mağlup etti. Haftanın berabere biten tek maçında Doğantepespor ile İzmit Gültepe 2-2’lik skorla sahadan ayrılarak puanları paylaştı.

# Amatör

26 Eyl 2022 - 10:42 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

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