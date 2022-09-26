İhsaniyespor deplasmanda kazandı! “1-2”

Süper Amatör Lig B Grubu’nda ilk hafta maçında Gölcük İhsaniyespor deplasmanda BAL’dan düşen Arslanbey Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti ve sezonu 3 puanla açtı.

KONTROLLÜ BAŞLADILAR

Arslanbey Stadı’nda oynanan maça iki takım da kontrollü başladı. 41’de İhsaniye öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Sinan Usta’nın zor pozisyonda dönerek vurduğu top kaleci Abdullah Avcı’nın üstünden ağlarla buluştu. İlk yarısı İhsaniye’nin 1-0 üstünlüğü ile sona ererken ikinci yarının başında Arslanbey ekibi beraberliği buldu. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Dılgeş Tangüler düzgün bir vuruşla takımına beraberliği getirdi.

ŞAHİN KAYA FARKI!

Bitime 15 dakika kala ceza saha içinde elle oynamayı tespit eden hakem Adem Erdem Mazlum penaltı kararı verdi. Topun gerisine geçen Enes Yazıcı topu tavana gönderdi ve İhsaniye ekibini bir kez daha öne geçirdi. Kalan sürede Arslanbey ekibinin yoğun beraberlik baskısına İhsaniye’nin kalecisi Şahin Kaya dur dedi ve kurtarışları maça damga vurdu. İhsaniyespor zorlu Arslanbey virajını hasarsız dönerken maçın ardından sevinen taraf oldu.

ARSLANBEY GB: 1

İHSANİYESPOR: 2

STAT: Arslanbey

ARSLANBEY GB: Abdullah Avcı**, Baran Ayabakan**, Dılgeş Tangüler**, Uğur Şahin**, Enes Özdemir** (Ümit*), Hikmet Kolay**, Yusuf Ceyhan** (Halil Arslan*), Deniz Çatal**, Ercan Özbay**, Erencan Gül**, Emin İnci**

HAKEMLER: Adem Erdem Mazlum**, İzzet Aslan***, Yusuf Balcı***

İHSANİYESPOR: Şahin Kaya****, Osman Cinemre***, (Serkan**), Korhan İşeri***, Hasan Doğan***, Emir Alp***, Cemre*** (Abdullah*), Enes Yazıcı****, Emrah Öztürk***, Ali Haydar*** (Yunus Emre**), Berat Soğukoğlu*** (Şevket*), Sinan Usta***

GOLLER: Dk. 41: Sinan Usta, Dk. 75 (P) Enes (İhsaniye) Dk. 49 Dılgeş (Arslanbey)