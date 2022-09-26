Volkan Taşer: Futbolcularımızı kutluyorum

Süper Amatör Lig B Grubu ilk hafta maçında Arslanbey Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup eden Gölcük İhsaniyespor’un genç ve başarılı antrenörü Volkan Taşer maçın ardından gazetemize açıklamalarda bulundu. Sezona 3 puanla başlamalarının önemine vurgu yapan Taşer “İlk maçlar her zaman zordur. Arslanbey Gençlerbirliği BAL’dan düşen bir ekipti. Sıkı bir maç olacağını biliyorduk ve ona göre oynadık. Futbolcularımız taktiğimizi sahaya en iyi şekilde yansıttı ve ilk maçımızda kazandık. Futbolcularımızı kutluyorum, hepsinin emeklerine sağlık. Süper Amatör bu sezon çok çekişmeli geçecek. 2 grupta da BAL'dan düşen takımlar var. Biz de her anlamda önlemlerimizi alıyoruz. İlk hedefimiz Play-Off’a kalmak ardından şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerine yer verdi.