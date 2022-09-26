Sağlıkçı işi acilen çözülmeli

Kocaeli’de ve ülkenin tüm şehirlerinde amatör futbol ligleri başladı. Ancak ilk hafta sağlık açısında sancılı geçti. Birçok maçta sağlıkçı yer almazken sakatlıklar çağdışı imkanlarla düzeltilmeye giderilmeye çalışıldı. Bakanlıklar arasında henüz bir anlaşma olmadığından maçlara sağlıkçı ataması yapılmıyor ve bu durum da skandala davetiye çıkarıyor. Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerini göreve davet ediyoruz. Bu iş acilen çözüme kavuşmalı.