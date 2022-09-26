O gol konuşuluyor!

Süper Amatör Lig A Grubu’nda Alikahyaspor ile Köseköy Ateşspor sezonun açılış maçında karşılaştı. Ateşspor maçı 3-0 kazandı ve sezona galibiyetle başladı. Cephanelik Stadı’ndaki mücadelenin 40. dakikasında tarihi bir gole imza atıldı. Alikahyaspor’un kaptanı Batuhan topu yaklaşık 40 metreden kendi ağlarına gönderdi ve Ateşspor farkı 2’ye çıkardı. Önünde bulduğu topu ters bir vuruş sonrası kalesine gönderen Batuhan golün ardından büyük bir üzüntü ve şok yaşadı. Takım arkadaşları Batuhan’ı teselli ederken, kaptan da, iki takım futbolcuları da, maçı izleyenler de Batuhan’ın o vuruşu nasıl ve neden yaptığına bir anlam veremedi.