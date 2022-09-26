Ateş gibi takım!

Köseköy Ateşspor, Alikahyaspor’u deplasmanda 3-0 mağlup ederek sezona 3 puanla açtı. Zafer Akbaş’ın çalıştırdığı, Mücahit Ak’ın da yardımcı antrenörlük yaptığı takım son derece genç ve koşan bir takım olarak dikkat çekti. Geçen sezon kadroda yer alan 30 yaş üstündeki futbolculara teşekkür eden Ateşspor bu futbolcuların yerlerini 19-20 yaşındaki futbolcularla doldurdu.
ÖNE ÇIKACAKLAR
Takım halinde hücum ve savunmada yer alan Köseköy ekibi özellikle kanat oyuncuları ile sonuca gidebiliyor. Emirhan Çuvalcı, Emirhan Çay ve Serkan süratleri ile rakiplerinin 1 adım önünde yer alıyor. Savunmada da diri bir görüntü veren Ateşspor’un merkezindeki Taha Köksal da saha içi pas servislerini sağlıyor. Geçtiğimiz sezon Süper Play-Off maçlarında talihsizlikler yaşayan Köseköy Ateşspor’un bu sezon da ligin öne çıkan takımlarından birisi olacağına kesin gözü ile bakılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.