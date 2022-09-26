Milletvekili Şeker, Gebze’nin kırsal mahallelerinde vatandaşları dinledi

Milletvekili İlyas Şeker, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte Gebze’nin kırsal mahallelerini ziyaret etti. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, ilçe ve mahalle teşkilatları yöneticilerinin de katıldığı programda, Hatipler, Elbizli, Yağcılar, Ahatlı, Kargalı, Duraklı ve Tepemanayır mahallelerinin muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya gelindi. Toplantıya ilişkin açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Milletvekilimiz İlyas Şeker, ilçe başkanımız Recep Kaya ve teşkilatlarımızla birlikte Hatipler, Elbizli, Yağcılar, Ahatlı, Kargalı, Duraklı ve Tepemanayır mahallelerimizin muhtarlarıyla bir araya gelerek orman ve köy işleri hakkında istişarede bulunduk" dedi.
Heyet toplantının ardından, mahallelerde vatandaşlar bir araya gelerek sorunları ve talepleri dinledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.