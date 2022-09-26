26 Eyl 2022 - 12:01- Siyaset G: 26 Eyl 2022 - 12:02

Milletvekili Şeker, Gebze’nin kırsal mahallelerinde vatandaşları dinledi

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Gebze’nin kırsal mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.
Milletvekili Şeker, Gebze’nin kırsal mahallelerinde vatandaşları dinledi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Milletvekili İlyas Şeker, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte Gebze’nin kırsal mahallelerini ziyaret etti. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, ilçe ve mahalle teşkilatları yöneticilerinin de katıldığı programda, Hatipler, Elbizli, Yağcılar, Ahatlı, Kargalı, Duraklı ve Tepemanayır mahallelerinin muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya gelindi. Toplantıya ilişkin açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Milletvekilimiz İlyas Şeker, ilçe başkanımız Recep Kaya ve teşkilatlarımızla birlikte Hatipler, Elbizli, Yağcılar, Ahatlı, Kargalı, Duraklı ve Tepemanayır mahallelerimizin muhtarlarıyla bir araya gelerek orman ve köy işleri hakkında istişarede bulunduk" dedi.

Heyet toplantının ardından, mahallelerde vatandaşlar bir araya gelerek sorunları ve talepleri dinledi.

# Vatandaşlar, Kadın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz

26 Eyl 2022 - 12:01 İHA Kocaeli- Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.950.341 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Kargo firmasında çalışacak, İzmit-Bekirpaşa-Derince  bölgesinde ikamet eden emekli şoförler  aranıyor.

05498085270

ELEMANLAR ARANIYOR

Çelik konst.  Fabrikamızda çalışacak ;  Yardımcı eleman alınacaktır.  (İş deneyim bilgisi olan ) Not: Körfez istikametinden servisimiz vardır...

0532 169 67 41  ARS ARITMA ÇELİK LTD.ŞTİ.

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
CHP Çayırova’da kazanan isim Binali Eniş mask
CHP Çayırova’da kazanan isim Binali Eniş
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci Kocaeli’ye geliyor mask
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci Kocaeli’ye geliyor
CHP Çayırova’da seçim başladı mask
CHP Çayırova’da seçim başladı
Genç Parti, iki ilçede teşkilat kurdu mask
Genç Parti, iki ilçede teşkilat kurdu
Ünlü: Seni görevden alacak benden söylemesi mask
Ünlü: Seni görevden alacak benden söylemesi
Yozgatlılar Federasyonu'ndan İYİ Parti'ye ziyaret mask
Yozgatlılar Federasyonu'ndan İYİ Parti'ye ziyaret
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL