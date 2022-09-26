Her hafta farklı bir okulda bayrak törenine katılarak öğrencilerle ve öğretmenlerle buluşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın bu haftaki adresi Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi oldu. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan Başkan Bıyık, okulda görevli öğretmenlerin taleplerini de dinledi. Öğrencilere iyi dersler dileyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Her haftanın ilk gününe çocuklarımızın güler yüzü, neşesi ve heyecanı ile başlamak bizleri de motive ediyor. Her hafta farklı bir okulda bu heyecana ortak oluyoruz. İlçemizde eğitim bizim olmazsa olmazımız. Eğitim en önemli önceliğimiz. Öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın her zaman yanındayız" dedi.
26 Eyl 2022 - 12:01- Eğitim Güncelleme: 26 Eyl 2022 - 12:02
Başkan Bıyık: "Eğitim en önemli önceliğimiz"
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi’nin bayrak törenine katılarak, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Bıyık, "Eğitim en önemli önceliğimiz. Öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın her zaman yanındayız" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.