26 Eyl 2022 - 12:02- Gündem G: 26 Eyl 2022 - 12:03

Büyükakın: Somut hedeflere odaklanıyor, eser ve hizmet üretiyoruz

Gebze ve Çayırova’da cadde ve yol çalışmalarını inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Vatandaşımızın talepleri doğrultusunda meselelere çözüm üretiyoruz. Somut hedeflere odaklanıyor, eser ve hizmet üretiyoruz" dedi.
Büyükakın: Somut hedeflere odaklanıyor, eser ve hizmet üretiyoruz mask
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Tahir Büyükakın, yenileme çalışmalarının yürütüldüğü Çayırova Veysel Karani ve Reysaş caddeleri ile Gebze Mutlu Kent’te yer alan Dicle Caddesi’nde incelememelerde bulundu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Hasan Aydınlık’ın da yer aldığı incelemelerde Büyükakın, "Şehrimizin yeni oluşan ihtiyaçlarını çok iyi biliyor ve görüyoruz. Hemşerilerimiz de bu yöndeki taleplerini bize iletiyor. Bizler de çözüm üreten yönetim olma özelliğimizi kullanarak, hızlıca adımlarımızı atıyoruz. Kentimizin meselelerine odaklanmamız çözüm üzerinedir. Çünkü biz çözüm ve eser üretiyoruz. Tüm kadrolarımızla somut hedeflere odaklanır, icraata ve uygulamalara inanırız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eser ve hizmet bakışını, gayretini ve atılımcılığını örnek alırız. İş üreten kadrolar olarak mazeret üretmez ve netice alacak adımlarımızı atarız. Bizim işimiz bu esaslar üzerinedir. Hedeflerimizi ve vizyonlarımızı gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışır, kafa yorar ve ayağa kalkarak iş yaparız. Hemşerilerimizin de bizden istediği budur" dedi.

# Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi

26 Eyl 2022 - 12:02 İHA Kocaeli- Gündem

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