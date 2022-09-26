Kaçaklara aracılık eden 3 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 24 Eylül’de Körfez ve Çayırova ilçesinde yapılan 3 ayrı operasyonda 19 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 3 şüphelinin göçmenlere aracı olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli, "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.