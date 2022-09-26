26 Eyl 2022 - 12:05- Asayiş

Telefon kaçakçısına operasyon!

Başiskele'de jandarma ekipleri tarafından bir depoya yapılan operasyonda, gümrük kaçağı ve faturasız yüzlerce telefon aksesuarı ile çok sayıda batarya ele geçirildi.