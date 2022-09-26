“KOÜ Rektörlüğü’nü adil ve şeffaf olmaya çağırıyoruz”

2022 yılı başında Ankara’da kurulan Hürriyetçi Eğitim Sendikası, o tarihten bu yana hem Kocaeli’de hem de Kocaeli Üniversitesi’nde örgütlenerek üyelerinin haklarını koruma ve arttırma çalışmaları yapıyor. Hürriyetçi Eğitim Sen KOÜ Temsilcisi Doç. Dr. Ali Talip Akpınar ve yönetimi, banka promosyonları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sendika üyesi ve temsilcilik yöneticilerinden Ufuk Daniç’in bireysel başvuru dilekçesine Personel Daire Başkanlığı’nca 12 Eylül 2022’de verilen cevapta bu yılın ocak ve ağustos aylarında 2 defa promosyon ödeme tutarının güncellenmesi için başvurulmasına karşın ilkinin reddedildiği ve ikincisinde de bankadan gelecek cevaba göre hareket edileceğinin beyan edildiği ifade edildi.

“REKTÖRLÜK ‘ASILSIZ’ DEDİ”

Akpınar, “Bu arada KOÜ’de yetkili olan sendikanın (EBS) promosyon konusunda ‘Kocaeli Üniversitesi’nin Ziraat Bankası ile yapmış olduğu Maaş Banka Promosyon Sözleşmesi 26 Ekim 2022 tarihi itibariyle feshedilmiştir. İhale süreci başlamıştır’ şeklinde üyelerine mesaj ve duyuru yaptığı gözlenmiştir. Buna mukabil 24 Eylül 2022’de KOÜ Rektörlüğü’nce ‘Sosyal medyada bir kısım kullanıcılar tarafından ‘Ziraat Bankası ile devam eden maaş ödeme protokolünün 26.10.2022 tarihinde feshedildiği’ şeklinde bir paylaşımda bulunulmuştur. Sosyal medyada yapılan bu bilgilendirme asılsızdır’ duyurusu yapılmıştır” dedi.

“KAFA KARIŞIKLIĞINA DÖNDÜ”

“Kocaeli Üniversitesi çalışanlarının tamamını ilgilendiren bir konuda böyle bir bilgi karışıklığının varlığı kabul edilebilir değildir” diyen Akpınar, “Dahası Rektörlüğün duyurusundaki ‘Sosyal medyada bir kısım kullanıcılar’ tabiri bilgi karışıklığının kafa karışıklığına da döndüğünü düşündürmektedir. Muhataplar belli olmasına rağmen sürecin bu şekilde işletilmesi Hürriyetçi Eğitim Sen olarak üyelerimizi ve onların haklarını belirsizliğe sokmaktadır. Sendikamız olarak KOÜ Rektörlüğü’ne kurum çalışanlarının menfaatleri ve onların meslek örgütlü temsilcileri hususlarında âdil, eşit ve şeffaf olunması çağrısında bulunuyoruz” dedi.