Gölcük Devlet Hastanesi ekibi, binayı turladı

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sertan Acar’ın katılımı ile bina turu ve değerlendirmesi gerçekleşti. Değerlendirmeye ayrıca hastane idarecileri ve birim sorumluları da katıldı. Hastane Poliklinikleri, Yoğun Bakım Ünitesi ve Servis katlarında vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla gerçekleşen değerlendirmede, tesis güvenliği, kalite ve verimlilik kriterleri gözden geçirildi. Daha sonra hasta ve hasta yakınları ile görüşmeler gerçekleştiren Başhekim Uz. Dr. Sertan Acar, işleyiş ve aksaklıklarla ilgili gerekli kritikleri yaptıktan sonra bina değerlendirilmesini toplantı ile sonlandırdı. Hastane Başhekimi Acar gerçekleşen bina turu hakkında, “Amacımız kurumumuzda tesis güvenliğini sağlayarak kaliteli ve en iyi sağlık hizmetini sunmaktır” dedi.