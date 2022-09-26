Kahraman çay / kahve süper ‘expresso’lara karşı  

İzmit çarşı içerisinde İzmit Belediyesi’nin halkçı çay bahçelerinde çay 2 liraya, kahve 5 liraya, Mancarlı Pide 12 liraya satılırken, süper kafelerdeki 20 liralık ithal çay, 40-50 liralık ithal kahve ve yiyeceklere meydan okuyor… Eski İzmitli emekliler belediyenin çay bahçelerini dolduruyor, Erdinç Özden (İğneci Erdinç), eski İzmitliler adına “Teşekkürler başkanlarımız Fatma Kaplan Hürriyet ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ” diyor

KENTİN SEMBOLLERİ

‘Halkın Belediyesi’ anlayışıyla yola çıkan İzmit Belediyesi ve onun girişken genç başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eski İzmit’e dokunmaya devam ediyor. Kentte 66 ruhunu yeniden getirmek için özel mekânlara sahip çıkan Hürriyet, kentin sembollerinden Cumhuriyet Parkı (Halk arasında bilinen adıyla Çocuk Parkı)’nı devralırken, parkı yenilemeye devam ediyor. En büyük destek ise Çocuk Parkı’nın 80 yıllık müdavimlerinden geldi. Zira Hürriyet, Yenicuma Parkı ve Cumhuriyet Parkı’ndaki işletmelerinde çay fiyatını 2, Türk Kahvesi fiyatını 5 lira olarak belirlerken, eski İzmitli emekliler, hem anılarını canlı tutmak ve hem de emekli maaşının mum gibi erdiği günümüz ekonomik şartlarında, uygun fiyata temiz havada çay içmek imkânına kavuştu.

SOHBET BAHANE, 2 LİRA ÇAY ŞAHANE

Kentimizin en eski simalarından yaşları 80’e merdiven dayamış İzmit’in sembol isimleri de, genelde Cumhuriyet ve Yeni Cuma Parkı’nda bir araya gelirken, adeta çocukluklarını yeniden yaşıyor. Çocukluklarındaki mahalle ve okul arkadaşlarıyla gün boyu bir araya gelip, yıllar öncesinin tatlı sohbetlerine dalıp giden kentin “İhtiyar delikanlıları!”, belediye başkanı Hürriyet ve yönetimine can-ı gönülden teşekkür ediyor. Her siyasi görüşten insanın bir araya geldiği masalardan kahkaha ve mutluluk sesleri yükselirken, park durağında otobüs bekleyen yüzlerce kişi bile bu sohbetleri uzaktan imrenerek izliyor. Müdavimler “Sohbet bahane, 2 lira çay şahane” diyerek ironi de yapıyor.

“İZMİT’İN BÜTÜN ‘SİMA!’LARINI TANIRIM”

Bir zamanlar kent yönetiminde bilme önemli görevler üstlenmiş, sivil toplum örgütlerinde görevler almış, bürokrat olarak hizmet vermiş olan arkadaşlarının sözcü seçtiği İğneci Erdinç olarak tanınan Erdinç Özden, ortak görüş açıklarken şunları söyledi: “Kent Meydanı çok güzel oldu ama bize hitap etmiyor. Yürüyüş Yolu da fazla kalabalık ve gürültülü. Eski İzmitli kimse, Cumhuriyet Parkı denince anlamaz. Bu mekânı Çocuk Parkı olarak bilir. Burada yeni düzenleme ile birlikte eski İzmit ruhunu bulduk. Evlere kapanan biz emekliler artık eve bile gitmek istemiyoruz. Genç kızımız başkanımız Fatma Hürriyet Kaplan’ı çok seviyoruz ve teşekkür ediyoruz. Tahir Büyükakın başkan da anlayış gösterdi, ona da teşekkür ederiz. Bizim aramızda her siyasi görüşten olan, ama hepsi de İzmit’in sembolü olmuş arkadaşlarımız var. Burada huzur doluyuz ve lütfen imse bizim bu huzurumuzu bozmasın!..”