“Düğün sezonunu hareketsiz geçirdik”  

Gölcük Kuyumcular Derneği Başkanı Naim Gürel, altın piyasasındaki hareketlilik ve fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Gürel, “Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED’in faiz artırımında, Dolar’ın yukarı yönde hareketlenmesi bekleniyordu. Şu an sakin seyrediyor. Onsun da düşük olması dolayısıyla gram altın fiyatları bin lira seviyelerine indi. Fakat bunların geçici olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyadaki ekonomik problemler, her şeyin yukarı yönde gitmesi için gerekli sebeplerdir. Küçük yatırımcıların buna dikkat edip altına yatırıma devam etmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

DÜĞÜN SEZONU

Başkan Gürel, “Altın kısa vadede yükselmez, uzun vadede diğer finans gruplarından daha karlıdır. Ons düşük olduğu için altın fiyatları yatay seyrediyor. Geçen haftalarda 1980’i gören ons, şu an 1966’larda. Ons yükselirse altın fiyatı daha da yükseliş gösterebilir. Düğün sezonu gibi bir şey maalesef olmadı. Beklediğimiz gibi tatmin edici olmadı” dedi.