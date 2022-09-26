Hisarcıklıoğlu: 29 Ekim'de TOGG fabrikasını açıyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Huzur oldu mu istihdam ve yatırım başlar. Şu anda bölgelerimize bakıyorum. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden herkes bizden Cumhurbaşkanımıza söyleyin de yeni OSB arazisi geliştirsin. Yeni OSB istiyorlar. Bu neyin göstergesi? Yatırım iştahının göstergesi. Huzur oldu mu ticaret, ticaret oldu mu zenginlik. Bu kapsamda Allah'a çok şükür buralarda bir yatırım iştahı var haberiniz olsun. Ben bunu Ankara'da görüyorum. Türk insanının 120 yıllık hayali, 60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı, Türkiye'nin otomobili. Bu görevi üstlendikten sonra Allah nasip ederse 29 Ekim'de TOGG fabrikasını açıyoruz."