Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Huzur oldu mu istihdam ve yatırım başlar. Şu anda bölgelerimize bakıyorum. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden herkes bizden Cumhurbaşkanımıza söyleyin de yeni OSB arazisi geliştirsin. Yeni OSB istiyorlar. Bu neyin göstergesi? Yatırım iştahının göstergesi. Huzur oldu mu ticaret, ticaret oldu mu zenginlik. Bu kapsamda Allah'a çok şükür buralarda bir yatırım iştahı var haberiniz olsun. Ben bunu Ankara'da görüyorum. Türk insanının 120 yıllık hayali, 60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı, Türkiye'nin otomobili. Bu görevi üstlendikten sonra Allah nasip ederse 29 Ekim'de TOGG fabrikasını açıyoruz."
26 Eyl 2022 - 16:04- Ekonomi Güncelleme: 26 Eyl 2022 - 16:05
Hisarcıklıoğlu: 29 Ekim'de TOGG fabrikasını açıyoruz
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türk insanının 120 yıllık hayali, 60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı, Türkiye'nin otomobili. Bu görevi üstlendikten sonra Allah nasip ederse 29 Ekim'de hep beraber TOGG fabrikasını açıyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.