Spor salonlarının bakım ve onarım işleri yaptırılacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı spor salonlarının bakım ve onarım işlerini yaptıracak. 2022 yılı İstanbul geneli spor salonlarının bakım ve onarımı işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.