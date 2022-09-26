Körfez’de Engelsiz Parklar çoğalıyor

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, Fatih Mahallesi’nde Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda bulunan oyun grupları, özel gereksinimli çocukların kullanımına hazır hale getirildi. Daha öncede Yavuz Sultan Selim Mahallesi Dr. Osman Durmuş, Mimar Sinan Mahallesi Modül Çelik, Güney Mahallesi Şehit Öner Aksoy Parkları da engelli bireylerin kullanabileceği şekilde dizayn edildi.