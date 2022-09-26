Kocaman, mutluluklara ortak oldu

ESRA İLE YASİN EVET DEDİ
Başkan Mustafa Kocaman, Esra Aksoy - Yasin Erkan çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar diledi.
KÜBRA İLE İLYAS EVLENDİ
Başkan Mustafa Kocaman, Kübra Güler - İlyas Öztürk çiftinin nikahını kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.
ESMA İLE NURULLAH ÇOK MUTLU
Esma Keskin - Nurullah Nazlı çiftinin nikahını kıyan Başkan Mustafa Kocaman, mutluluklar diledi.
DAMLA İLE YAĞIZHAN EVET DEDİ
Damla Nur Aydın - Yağızhan Ülkü çiftinin düğün cemiyetine katılan Başkan Mustafa Kocaman, genç çifti tebrik etti.
DİLARA İLE KARTAL EVLENDİ
Başkan Mustafa Kocaman, Dilara Kurnaz - Kartal Metin çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Başkan Kocaman genç çiftin hediyesini verdi.
ELİF İLE DUHAN EVET DEDİ
Elif Karakuş - Duhan Altın çifti düğün cemiyetiyle evlendi. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Mustafa Kocaman hediyesini verdi.
MİRAÇ İÇİN CEMİYET YAPILDI
Başkan Mustafa Kocaman, Muhammed Miraç Özer’in sünnet cemiyetine katıldı. Başkan Kocaman, Özer ailesini tebrik etti.
YİĞİT DELİKANLI OLDU
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Yiğit Efe Yavuz’un sünnet cemiyetine katıldı. Yavuz ailesini tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
YUSUF, ERKEKLİĞE ADIM ATTI
Başkan Mustafa Kocaman, Yusuf Efe Sert’in sünnet cemiyetine katıldı. Kocaman, Sert ailesini tebrik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.