Kocaeli TÜGVA’da Mevlana'nın şiiri, Erdoğan'ın gençliğe hitabesi oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) İzmit Tepeköy Mahallesinde bulunan Erkek Öğrenci yurdunun girişinde bulunan pano sosyal medyanın gündemine oturdu. Panoda Mevlana Celaleddin Rumi’nin öğütleri Erdoğan’ın Gençliğe Hitabesi şeklinde yer aldı. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafın ardından yaşanan duruma tepkiler de gecikmedi. Söz konusu panonun 5 yıldır duvarda asılı olduğu öğrenildi.

“BÜYÜKAKIN NE DİYECEK?”

İlk tepki CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı’dan geldi. Öğütler üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a yüklendi. Yıldızlı yaptığı açıklamada, “TÜGVA'ya peşkeş çektikleri yerler gidince 'Bir alırlarsa,iki veririz', diyen KBB Başkanı Tahir Büyükakın, Mevlana şiirini RTE imzasıyla Gençliğe Hitabe diye yurt girişine asılmasına ne diyecek? Türkiye Cumhuriyeti'nin tek bir Gençliğe Hitabesi var, o da ATATÜRK'ün imzasını taşır!” ifadelerini kullandı.

“SAHTEKARLIKTIR”

Konuyla ilgili bir tepki de Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl’den geldi. Bingöl yaptığı açıklamada, “Kocaeli TÜGVA tarafından girişte sergilenen Atatürk Portresi beraberinde portrenin sağında-solunda İstiklâl Marşımız ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Gençliğine Hitabesinin bulunması olması gerekendir. Ancak; Mevlanın öğütlerini sanki AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğütleriymiş gibi gençlerimize göstermek en hafif tabiriyle sahtekarlıktır.

“ANTİ KEMALİST İDEOLOJİ DIŞA VURDU”

Rovanşist ve alternatif oluşturma amaçlı hazırlanan uydurma hitabeyi kullanan TÜGVA Kocaeli kadroları, hem hadlerini aşmış, hem milletimizi kutuplaştırma çabasına girmiş hem de içinde bulunduğu anti Kemalist ideolojisini dışa vurmuştur. Kocaeli TÜGVA kadrolarını gençlere yalan söylememeye, ille bir hitabeye ihtiyaç duyuyorlarsa Cumhuriyetimizin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün hitabesini okumaya davet ediyoruz. TÜGVA dahil bütün Türk Gençliğine mesajımız yine ATATÜRK'ün kalemindendir: ‘Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur” dedi.