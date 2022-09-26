İzmit'te taşımalı eğitim krizi!

Özellikle eylül ayında ülke genelinde okula başlama sevinci hâkimken, İzmit’in köylerindeki bazı öğrenciler bu heyecandan mahrum kaldı. Kocaeli’de yaklaşık 12 bin öğrenci taşımalı eğitim ile öğrenim görürken İzmit’in köylerinde ikamet eden birçok öğrenci okullarına gidemiyor. 5 Eylül’de 1’inci sınıf öğrencileri için eğitim öğretim döneminin başlamasına rağmen birçok köyde taşımalı eğitim ihalesi yapılamadı. Taşımalı eğitim sisteminde ihale sonuçlanmadığı için İzmit’in Kabaoğlu, Üçtepeler, Sarıcalar ve Malta Mahallesi’nde yüzlerce öğrenci okula gitmekte zorluk çekiyor. Veliler, taşımalı eğitim sisteminin bir an önce devreye girmesini istiyor.

İHALELERE TEKLİF VEREN YOK

Servisçiler fiyatları düşük bulduğu için ihalelere katılmazken öğrenciler ve veliler büyük mağduriyet yaşıyor. Taşımalı eğitim krizinin yaşandığı köylerden biri olan Kabaoğlu Mahallesi sakinleri, dün sorunlarını dillendirmek için Kocaeli Valiliği Yerleşkesi’nde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gitti.

“HER SENE 1 HAFTA GECİKİRDİ”

Mahalleliler adına konu hakkında bilgi veren Mustafa Ömür, bazı öğrencilerin ulaşım sıkıntısı nedeniyle okula gidemediğini ifade etti. Ömür, “Köyümüzde öğrenciler taşımalı eğitim ile öğrenim görüyor. Servis ihaleleri her sene yaklaşık 1 hafta gecikirdi. Bu sene okulların açılması neredeyse 1 ay olacak ama henüz ihale yapılmadı. Gerçekleşen ihalelerde sonuç alınamamış” dedi.

“HER GÜN BİR VELİ, ÇOCUKLARI GÖTÜRÜYOR”

Köydeki velilerin kendi imkanları ile çocuklarını okula götürmek zorunda kaldığını ifade eden Ömür, “Veliler çocuklarını okula götürüp getirmek için günde 8 vesait yapmak zorunda kalıyor. Okula çocukların gitmesi 2 vesait. Öğrenci ile birlikte günde yaklaşık 100 lira ulaşıma gidiyor. Diğer okul masrafları da eklenince veliler zorluk çekiyor. Veliler kendi arasında organize olmak zorunda kaldı. Her gün bir veli çocukları okula götürüyor. Çocukların sorumluluklarını almak da kolay değil. Veliler zorlanıyor” şeklinde konuştu.

“HER GÜN100 LİRA YOL PARASINI KİM VEREBİLİR?”

Geçtiğimiz günlerde bir çocuğun okulda unutulduğunu belirten Ömür, durumun vahametini vurguladı. Sorunun bir an evvel çözülmesi gerektiğini ifade eden Ömür, “Yeni okula başlayan çocuklar da var. Sorunu birçok kere iletilmemize rağmen sorun çözülmedi. Artık son noktaya geldik. Bu şartlar altında kim her gün 100 lira verebilir? Muhtar Bey de sağ olsun. Konu ile ilgilendi ama sonuç yok. Bugün buraya sorunlarımızı yetkililere iletmek için toplandık. İnşallah sorunumuz çözülür” dedi.

“SORUNU SÖYLEYİNCE İKTİDAR, MUHALİFSİNİZ DİYOR”

Konu ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Kabaoğlu Mahallesi Muhtarı Ali Akbaş, görev yaptığı 9 yıllık süre boyunca her yıl aynı sorunun yaşandığına işaret etti. Durumu İl Milli Eğitim Müdürü ve Valilik ile paylaştığını ifade eden Muhtar Akbaş, “Vatandaşımız haklıdır. Sayın Valimize de bilgilendirmeyi yaptım. Bu sadece Kabaoğlu Mahallesi sıkıntısı değil, birçok mahallede var. Kimse taşıma ihalesine girmek istemiyor. Mesafeler kısa, maliyetler yüksek. Bu durumu ilgili herkesle paylaştım. İktidar partisinin ilçe başkanı ile de paylaştım. Biz bunları dile getirdiğimizde iktidar, siz her şeye muhalifsiniz diyor” dedi.

“VALİLİK ÖNÜNDE KENDİMİ Mİ YAKAYIM?”

Ülkenin bir ekonomik krizde olduğunu söyleyen Akbaş, “Yakıt maliyetleri ortada. Kamunun vereceği para belli. Taşıma yapacakların istediği para belli. Kamu işi yapacak tedarikçi bulamıyor. Devletin bir işleyişi var. Ortadaki sıkıntıyı herkes biliyor. Bunu geçen sene milletvekillerimizle de görüştük ama çözüm bulunamadı. Benzin alıp Valilik önünde kendimi mi yakayım. Vali beye sundum. Uygun bir dille anlattık. İl Milli Eğitime Müdürlüğüne anlattık. Biz daha ne yapabiliriz ki” dedi.

“ÇÖZÜM MERCİİ DEVLETİN KENDİSİ”

Yerel yönetimlerin konuya dahil olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Akbaş, “Bununla alakalı belediyelerden bir talebimiz olmadı. Bunu kamu idaresi belediyeler talep edebilir. İzmit’in birçok yerinde taşımalı eğitimde bu sıkıntı var. Her sene okul açıldığında bu sıkıntı yaşanıyor. Sadece Kabaoğlu Mahallesi ile sınırlı değil 81 vilayette olan bir sıkıntı. Çözüm mercii devletin kendisidir” ifadelerini kullandı.