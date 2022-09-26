26 Eyl 2022 - 16:44- Eğitim G: 26 Eyl 2022 - 16:46

Rektör Mantar: Bugünden itibaren GTÜ’nün birer temsilcisisiniz

Gebze Teknik Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nde lisans ve lisansüstü mezunları diplomalarına kavuştu. Rektör Mantar, “Bugünden itibaren sizler, GTÜ’nünbirer temsilcisisiniz. Hem profesyonel hem de sosyal hayatınızda sergileyeceğiniz örnek davranışlarınız ve başarılarınızla üniversitenizi gururlandıracağınızı asla unutmayın” dedi
Rektör Mantar: Bugünden itibaren GTÜ’nün birer temsilcisisiniz mask
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Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen töreneÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Muş Alpaslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Işıl Kurnaz, Prof. Dr. Hasari Çelebi, Prof. Dr. Mahmut Durmuş, GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

“MEZUNLAR GTÜ TEMSİLCİLERİDİR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, GTÜ Elektronik Mühendisliği bölüm birincisi Abdullah Memişoğlu, mezunlar adına bir konuşma yaptı.Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, GTÜ’de alınan uluslararası yetkinlikteki eğitim sayesinde iş hayatındaki zorlukları emin adımlarla aşacaklarını ve tüm zorlukların üstesinden geleceklerini belirtti. Rektör Mantar, “Bugünden itibaren sizler, GTÜ’nünbirer temsilcisisiniz. Hem profesyonel hem de sosyal hayatınızda sergileyeceğiniz örnek davranışlarınız, başarılarınız ile üniversitenizi gururlandıracağınızı asla unutmayın. Üniversitemiz hem akademik hem de üniversite sanayi iş birliğinde hep birinci sırada olmuştur” dedi.

ALPKAN: BEN DE GTÜ’NÜN DOKTORA MEZUNUYUM

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Gebze Teknik Üniversitesi’nin mezunlarından biri olduğunu belirterek, “8 sene önce bıraktığımızın ötesinde çok ileriye gitmiş bir üniversite gördüm. Benim için de bir nostalji oldu. Ben de buranın doktora mezunuyum. Sahip olacağınız diploma çok değerli. GTÜ, ülkemizin önde gelen araştırma üniversitelerinden birisi. Eğitimin araştırmanın ve sanayinin kalbinde bir yerde üniversite ve mezunlarımız da bunun ayrılmaz bir parçası” dedi. GTÜ’ye çok iyi akademik ve yönetici kadrosu nasip olduğunu ifade ederek kurucu rektörden günümüze kadar üniversiteye emeği geçen rektörleri andı.

MEZUNİYET BELGELERİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından isimlerinin okunmasıyla sahneye çıkan mezunlara bölümde dereceye girenlerden başlayarak Mezuniyet Belgeleri verildi. GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Kurnaz tarafından öğrencilere Mezuniyet Yemini edildi. Geleneksel kep atma etkinliğiyle program sona erdi.

# eğitim

26 Eyl 2022 - 16:44 - Eğitim

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