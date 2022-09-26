26 Eyl 2022 - 16:45- Gündem G: 26 Eyl 2022 - 16:46

Taşdemir: Şahsa özel imar planına karşıyız

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan plan değişikliği ile Çayırova Akse Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 100 dönüm arazide 6 kat olan imar durumunun 12 kata çıkarılması kararını mahkemeye taşıyan CHP Meclis Üyeleri, “CHP olarak şahsa özel imar plan değişikliğine dün nasıl karşı çıktıysak bugün de aynı şekilde karşı çıkıyoruz” dedi
Taşdemir: Şahsa özel imar planına karşıyız mask

Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan plan değişikliği ile Çayırova Akse Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 100 dönüm arazide 6 kat olan imar durumunun 12 kata çıkarıldığına dair açıklamalarda bulundu. Konuyu Kocaeli İdare ve Vergi Mahkemeleri’ne taşıyan CHP’li meclis üyeleri adına konuşan CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, “Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan plan değişikliği ile Çayırova Akse Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 100 dönüm arazide 6 kat olan imar durumu 12 kata çıkarılmıştır. Ayrıca yollar daraltılmış ve kişiye özel imar değişikliği gerçekleşmiştir. CHP Büyükşehir grubu olarak bu plan değişikliğini dava açarak konuyu yargıya intikal ettirdik” dedi.

“BUGÜN DE KARŞI ÇIKIYORUZ”

Taşdemir, “CHP olarak şahsa özel imar plan değişikliğine dün nasıl karşı çıktıysak bugün de aynı şekilde karşı çıkıyoruz. Dava açtığımız bu plan değişikliğinde, etrafındaki yapılaşma şartlarına uymayan ve devasa boyutta yapı adası oluşturulmaktadır. Daha önceden 2 kez mahkeme kararı ile iptal edilen bahse konulu imar planı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından ısrarla önümüze getirilmiştir. Bir bölgede sık sık plan değişikliği yapmak vatandaşların idareye ve plana olan güvenini zedelemektedir. Bu tür uygulamalardan kaçınmak gerekir. Söz konusu plan tadilatına, plan bütünlüğü, planlama ilkeleri, meri mevzuata ve eşitlik ilkelerine aykırı bulduğumuz için davayı açtık. Takdir yüce mahkemenindir” ifadelerini kullandı.
# Büyükşehir Belediyesi

26 Eyl 2022 - 16:45 - Gündem

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