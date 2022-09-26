26 Eyl 2022 - 17:01- Yaşam G: 26 Eyl 2022 - 17:04

Aşk İlanı Sözleri

Aşk, aşk aşkla ilgili tüm kelimeler kifayetsiz. Her insan kaç yaşında olursa olsun aşk yaşadığı zaman ayakları yerden kesiliyor. Aşk insanı değiştiriy...
Aşk İlanı Sözleri mask

Aşk, aşk aşkla ilgili tüm kelimeler kifayetsiz. Her insan kaç yaşında olursa olsun aşk yaşadığı zaman ayakları yerden kesiliyor. Aşk insanı değiştiriyor, dönüştürüyor. Aşkın her hali de kendince güzel, kendince özel. Bu çok özel duygu halinin içinde bir de işin doğası gereği janjanlı olan güzel sözler var. Aşık olunca insan kelimeler sözler biter, gözler konuşur gibi klişeler olsa da kimi zaman da o eski sus pus insan gidiyor. Yerini sürekli konuşan ve aşk ilanı sözleri ile aşkını ifade eden bir insan geliyor.

Elbette söylenecek olan kişiye göre çok değişik, birbirinden özel aşk sözleri bulunuyor. Bunu ister size özel bir günde, ister aşık olduğunuz kadının ya da erkeğin doğum gününde, sevgililer gününde çok romantik bir biçimde söyleyerek hem onu şaşırtabilir hem de sevdiceğinizi şımartabilirsiniz. Aşk buna değer. Aşk her şeyin en güzelini hak eder. Sözün debakışın da en güzelini... Çünkü aşk sınırları aşmak, bulutların ötesine çıkmaktır. Sözler de doğal olarak bunun bir parçasıdır.

 

Güzel Sözler ve Aşk İlanı Sözleri
 

·         Yer gök şahidimdir ki; siyasi görüşüm yoktur senden başka.

·         Aklımda işin yok. Durup durup aklıma gelme. Yanıma gel, mevzu kalbimde.

·         Çok sevilmeye değil, hep sevilmeye ihtiyacım var. Ben seni hep ama hep seveceğime söz veriyorum.

·         Yağmur başladı. Bu yağmur altında ıslanmak istediğim kişisin. Çünkü sırılsıklam aşığım sana.

·         Sen benim görmek için, bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin. Seni çok ama çok seviyorum haberin olsun…

·         Delinin tekiyim ben. Tıp aciz, hem iyileşmek isteyen kim? Sana deliyim senle dolu deli bir doluyum ben.

·         Senden önce hayatım boşlukları kucaklamak gibiydi. Ne güzelmiş kolların arasında birisi olması. Aşk çok güzelmiş meğer.

·         Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de sana hep hep yeniden başlamak isterim. Sana aşığım bil istedim.

·         Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim. Aşk da sen, hasret de sen ben de sen. Beni gör benimle yan.

·         Hâlet-i ruhaniyem’dir kelâm ettiğim lisân. Ya O’nadır, ya O’nunla O’lana, ya Aşk’adır ya da Aşk’la yanana.

·         Gönlümün meclisinde herkes konuşsun istemem kimse müdahale etmesin aşka. Yer gök şahidimdir ki siyasi görüşüm yoktur senden başka…

·         Benim şiirlerim çay kokar düşlerim sade sen. Demlikte nefesin bardakta gamzen. Benim için aşk demek sen demek…

·         Aşkın acıtan yanı da varmış. Seni görememek sesini işitememek kokundan uzak kollarından mahrum kalmak ölmek gibi acıya tutsaklıkmış meğer.

·         Ya tam açacaksın yüreğini ya da hiç yeltenmeyeceksin. Grisi yoktur aşkın ya siyahi ya beyazı seçeceksin. -Şems-i Tebrizi

·         Bütün şairler sana mı aşıktı ki her okuduğum şiirde dinlediğim ezgide sen vardın. Artık dilimde de sen varsın çünkü bu sevgi artık içime sığmıyor…

·         Hadi gel tut ellerimi. Benimle yan. Benimle meydan oku her çaresizliğe. Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara…

·         Ben sana prangalanmış bir mahkum. Suçu sabit azılı sevgili. Cezama razıyım idamda olsa kabulüm. Ama müebbet verseler ya da ömür boyu sende sürgün daha ne isterim.

·         Sen Allah’a dilenen dilek göklere uzanan ellerimsin. Sen gözümden süzülen yaş tek düşüncem hasretimsin. Sen yaşadığım ömür en güzel günlerimsin.

·         Gözlerimde tutuyorum seni, gözyaşlarım sen. Kalbime hapsettim, her atışı sen. Dilimdeki içli şarkı, burnumdaki sıla kokusu, yanımdaki yamacımdaki yoldaşlık, içimdeki bambaşkalık hepsi sen…

·         Yanıtsız sorular anlamsız kargaşalar umarsız dertler ümitsiz yarınlar yok artık bende. Bir tek sen çözdün bendeki denklemi artık bir bilinmezliğimde yok.

·         Ruhuma dokunan gümüşi teller başımda uçuşan meltemler içime dolan beni saran beni havalandıran, umutlandıran her şey senden geldi bana. Aşk iklimine girmişim ben seninle.

·         Sen ol da; ister yar ol, ister yara lütfun da başım üstüne kahrın da. Bu sözle sana bir itirafta bulunmak istedim. Sen benim gözümden sakındığım insansın haber vereyim dedim…

·         Kıştan çıkıp baharla mutlanmak gibi kızgın güneşin altından kalkıp serin denize dalmak gibi gökyüzünde uçabilmek gibi. İşte ben böyle tarifi zor güzellikleri tadıyorum şimdi. Senin sayende aşkım.

·         Aşk bitmez aşk oturduğu evden hiç gitmez aşk küserse de bazen kinlenmez. Bilir çünkü onu gerçek yapanı hakkını koruyanı. İşte benim sana aşkım bu türden, bu gerçeklikten.

·         Önümde yürüsen, gölgene basarım diye korkarak yürüyemem, arkamdan gelsen, ardıma dönüp bakmaktan yürüyemem, yanımda yürüsen, adımlarımızı uyduracağım derken yürüyemem. Yürümeyi öğrenmişken unuttum. Bana seninle yürümeyi öğretir misin?

·         Susuyorsam kızma nutkum tutulduğundandır. Ellerim soğuksa heyecandandır. Gözlerim kaçıyorsa gözlerinden telaştandır. Henüz bir acemiyim ben. İlk kez aşık oluyorum da ondandır.

·         Rakı şişesinde balık, damarlarında akan kan, beyninin kıvrımlarında dolanan bir solucan, kalbinin odalarında kiracı, bedenine dokunan kumaş, aklında uğraş, gözünde renk, sesinde ahenk, yüzünde bir ben olabilsem keşke. Her şey olabilsem keşke sana dair.

·         Sonsuza kadar yaşamak istemem seninle bir gün yaşayayım ben kelebek misali bir günlük ömrüm olsun oda seninle olsun bir gün bir ömre bedel seninle ne dünyayı isterim ne cenneti benim dünyamda sen cennetimde.

·         Gelmezsen, fırtınaya uğramış bir kumdan kale gibi yıkılacağım. Gözlerindeki beni göremezsem bir saat gibi duracağım. Gülmezsen, konuşmazsan, elimi tutmazsan, sıcaklığını üstüme bırakmazsan öleceğim sanki. Ben kifayetsiz muhterisin.

·         Güneşe durunca boynunu eğmeyen hele ki tatlı bir esintide varsa mırıl mırıl salınan ayçiçekleri gibiyim. Bu huzurdan bu ihtişamdan mahrum bırakma beni. Hiç batmayan güneşim serin meltemim ol benim.

·         Issızlığıma kanma hep seni beklediğimdendir. Öyle bir gel ki. Ya yeşeren yaprak ve çiçekli dallarıma kon ya dökülen yapraklarımın yumuşaklığını yatak bilip yerleş. Rahat etmen için gece ayın ışığı gündüz güneşin sıcağı yaralarının ilacı ruhunun salıncağı bedeninin mükellef sofrası olmaya hazırım. Aşkım…

Kaynak : https://www.igrus.com/ask-ilani-sozleri/

26 Eyl 2022 - 17:01 - Yaşam

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