26 Eyl 2022 - 17:07- Gündem G: 26 Eyl 2022 - 17:09

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde Yeni Dönem Heyecanı  

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk ders zili 1. Kademe öğrencileri için çaldı.   

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde Yeni Dönem Heyecanı   mask
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Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle “Sosyal Sorumluluk Projesi” olarak hayata geçirilen ve özel yetenekli öğrencilere ücretsiz olarak; eğitim, rehberlik ve akademik danışmanlık hizmeti veren Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde 1. kademe öğrencileri eğitimlerine başladı.

 

ŞÖLENLE BAŞLADI

 

Çocuk Üniversitesi’nin çiçeği burnunda ilk öğrencileri, okulun ilk gün heyecanını velileriyle birlikte yaşadılar. Heyecanları gözlerinden okunan çocuklar, üniversite binası önünde düzenlenen bol eğlenceli etkinlikte gönüllerince eğlendikten sonra yeni öğretmen ve arkadaşlarıyla kaynaştılar. 

 

920 ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİ

 

Çocuk Üniversitesi’nin 1. Kademesi’nde bu yıl eğitim desteği alacak 160 öğrencinin yanı sıra toplamda 920 özel yetenekli öğrenci 4 ayrı kademede örgün eğitim desteği alacak.

 

BİRBİRİNDEN EĞİTİCİ 12 FARKLI DERS

 

Başiskele’nin yeni yetenekli öğrencileri 8 aylık eğitim sürecinde hafta sonu Cumartesi veya Pazar günü sabahçı ya da öğlenci olmak üzere eğitim görecek. 1. Kademede bir eğitim yılında toplamda 12 farklı dersin eğitimleri verilecek.

 

Birinci Dönem Dersleri:

 

Eğlenceli Bilim ve Deney   

Elektrik ve Elektronik Teknolojileri 

Duyu, Beyin ve Beden Koordinasyonu 

Akıl Oyunları 

Kişisel ve Sosyal Gelişim 

El Sanatları Teknolojileri 

 

İkinci Dönem Dersleri:

 

Fizik-Kimya-Biyoloji

Robotik Kodlama

Eğitici Drama

Masa Tenisi    

Okçuluk

Resim ve Tasarım

# eğitim, öğrenci, elektrik

26 Eyl 2022 - 17:07 - Gündem

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