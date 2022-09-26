Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde Yeni Dönem Heyecanı  

Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle “Sosyal Sorumluluk Projesi” olarak hayata geçirilen ve özel yetenekli öğrencilere ücretsiz olarak; eğitim, rehberlik ve akademik danışmanlık hizmeti veren Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde 1. kademe öğrencileri eğitimlerine başladı.
ŞÖLENLE BAŞLADI
Çocuk Üniversitesi’nin çiçeği burnunda ilk öğrencileri, okulun ilk gün heyecanını velileriyle birlikte yaşadılar. Heyecanları gözlerinden okunan çocuklar, üniversite binası önünde düzenlenen bol eğlenceli etkinlikte gönüllerince eğlendikten sonra yeni öğretmen ve arkadaşlarıyla kaynaştılar.
920 ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİ
Çocuk Üniversitesi’nin 1. Kademesi’nde bu yıl eğitim desteği alacak 160 öğrencinin yanı sıra toplamda 920 özel yetenekli öğrenci 4 ayrı kademede örgün eğitim desteği alacak.
BİRBİRİNDEN EĞİTİCİ 12 FARKLI DERS
Başiskele’nin yeni yetenekli öğrencileri 8 aylık eğitim sürecinde hafta sonu Cumartesi veya Pazar günü sabahçı ya da öğlenci olmak üzere eğitim görecek. 1. Kademede bir eğitim yılında toplamda 12 farklı dersin eğitimleri verilecek.
Birinci Dönem Dersleri:
Eğlenceli Bilim ve Deney
Elektrik ve Elektronik Teknolojileri
Duyu, Beyin ve Beden Koordinasyonu
Akıl Oyunları
Kişisel ve Sosyal Gelişim
El Sanatları Teknolojileri
İkinci Dönem Dersleri:
Fizik-Kimya-Biyoloji
Robotik Kodlama
Eğitici Drama
Masa Tenisi
Okçuluk
Resim ve Tasarım
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.