Parkta yere yığılan şahıs ekipleri harekete geçirdi

Olay, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Caddesi üzerinde bulunan Özcan Tengiz Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, parkta alkol alan şahıs birden yere yığıldı. Baygınlık geçiren şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine İhbar verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri olay yerinde şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınan şahıs Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.