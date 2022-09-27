27 Eyl 2022 - 09:08- Spor G: 27 Eyl 2022 - 09:10

İsa Nalbant’tın ön çapraz bağları koptu!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
İsa Nalbant’tın ön çapraz bağları koptu! mask

Kocaelispor’dan Belediye Derincespor’a transfer olan genç futbolcu İsa Nalbant, deplasmanda 1-0 kazanılan Yomraspor mücadelesinin 69. dakikasında oyuna dahil olmuş ancak 12 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İsa, yumuşak olan zeminin azizliğine uğradı ve sağ dizi bir pozisyonun ardından döndü. 

MELİH ALCU’DAN SONRA İKİNCİ ÇAPRAZ BAĞ KOPMASI

İsa için çekilen MR sonuçları belli oldu ve futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu, sağ diz menisküsünün de yırtıldığı öğrenildi. Dizindeki ödem kurutulduktan sonra ameliyat edilecek olan İsa sezonun ilk yarısını kapattı. Futbolcunun sahalara dönmesi en az 6 ayı bulacak. Bilindiği üzere Derince ekibinin etkili savunma oyuncusu Melih Alcu’nun da antrenman esnasında çapraz bağları kopmuştu. Öte yandan Sercan Uslu ve Ramazan Özkabak’ın da bağ sakatlıkları bulunuyor.
# genç, Kocaelispor

27 Eyl 2022 - 09:08 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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Yorumlar

(1)
01

Geçmiş Olsun İsa. - Kötü çevresel etkenler dışında futbolcuların da kendine önem vermemekte olduklarını düşünmekteyim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Eylül 09:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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