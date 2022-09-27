İsa Nalbant’tın ön çapraz bağları koptu!

Kocaelispor’dan Belediye Derincespor’a transfer olan genç futbolcu İsa Nalbant, deplasmanda 1-0 kazanılan Yomraspor mücadelesinin 69. dakikasında oyuna dahil olmuş ancak 12 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İsa, yumuşak olan zeminin azizliğine uğradı ve sağ dizi bir pozisyonun ardından döndü.
MELİH ALCU’DAN SONRA İKİNCİ ÇAPRAZ BAĞ KOPMASI
İsa için çekilen MR sonuçları belli oldu ve futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu, sağ diz menisküsünün de yırtıldığı öğrenildi. Dizindeki ödem kurutulduktan sonra ameliyat edilecek olan İsa sezonun ilk yarısını kapattı. Futbolcunun sahalara dönmesi en az 6 ayı bulacak. Bilindiği üzere Derince ekibinin etkili savunma oyuncusu Melih Alcu’nun da antrenman esnasında çapraz bağları kopmuştu. Öte yandan Sercan Uslu ve Ramazan Özkabak’ın da bağ sakatlıkları bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Geçmiş Olsun İsa. - Kötü çevresel etkenler dışında futbolcuların da kendine önem vermemekte olduklarını düşünmekteyim.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.