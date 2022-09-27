İsa Nalbant’tın ön çapraz bağları koptu!

Kocaelispor’dan Belediye Derincespor’a transfer olan genç futbolcu İsa Nalbant, deplasmanda 1-0 kazanılan Yomraspor mücadelesinin 69. dakikasında oyuna dahil olmuş ancak 12 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İsa, yumuşak olan zeminin azizliğine uğradı ve sağ dizi bir pozisyonun ardından döndü.

MELİH ALCU’DAN SONRA İKİNCİ ÇAPRAZ BAĞ KOPMASI

İsa için çekilen MR sonuçları belli oldu ve futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu, sağ diz menisküsünün de yırtıldığı öğrenildi. Dizindeki ödem kurutulduktan sonra ameliyat edilecek olan İsa sezonun ilk yarısını kapattı. Futbolcunun sahalara dönmesi en az 6 ayı bulacak. Bilindiği üzere Derince ekibinin etkili savunma oyuncusu Melih Alcu’nun da antrenman esnasında çapraz bağları kopmuştu. Öte yandan Sercan Uslu ve Ramazan Özkabak’ın da bağ sakatlıkları bulunuyor.