27 Eyl 2022 - 09:10- Gündem G: 27 Eyl 2022 - 10:20

Gölcük yeni bir sosyal ve kültürel alan kazanıyor

Gölcük Belediyesi, Donanma Komutanlığı Doğu Lojmanları’nın bulunduğu 45 dönümlük askeri alanı; üssün batı bölgesinde yer alan 3 blok lojmanın onarması akabinde teslim alacak.
Gölcük yeni bir sosyal ve kültürel alan kazanıyor mask

Gölcük, yeni bir sosyal ve kültürel alan daha kazanıyor. Gölcük Belediyesi, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca; Donanma Komutanlığı Doğu Lojmanları’nın bulunduğu (Mareşal Fevzi Çalmak Caddesi’ne cephe Aydınbey Deresi’nin doğusunda kalan) 45 dönüm alanın mülkiyeti belediyemize devredilmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla, bahsi geçen askeri alanın plan tadilatı da tamamlanarak, “sosyal kültürel tesis alanı” olarak planlandı.

45 DÖNÜMLÜK ALAN GÖLCÜK BELEDİYESİNE TESLİM EDİLECEK

Yaklaşık 3 yıldır süren görüşmeler sonucu ek protokol doğrultusunda; askeri alanın teslim alınması süreci netliğe kavuştu. Milli Savunma Bakanlığı nezdinde yaptığımız görüşmelere uygun olarak; Gölcük Belediye Meclisi tarafından, Eylül 2022 oturumunda alınan kararla, ek protokol yapma konusunda yetki verildi. Ek protokol uyarınca; üssün batı bölgesinde yer alan 3 blok lojmanın tadilatı, Gölcük Belediyesi tarafından yapılacak. Tadilat çalışmalarının tamamlanması ile 45 dönümlük alan Gölcük Belediyesi’ne teslim edilecek.

BAŞKAN SEZER’DEN TEŞEKKÜR

Süreçle ilgili açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “İlçemize bu alanın kazandırılmasındaki destek ve katkıları nedeniyle; Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, Önceki Dönem Milli Savunma Bakanımız Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Fikri Işık’a, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Yunus Emre Karaosmanoğlu’na, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç.Dr. Tahir Büyükakın’a, İl Başkanımız Sayın Mehmet Ellibeş’e, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürü Sayın Veysel Uyar’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

# sağlık, Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çevre

27 Eyl 2022 - 09:10 - Gündem

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