İzmit Belediyesinden vatandaşa salça makinesi desteği

İzmit Belediyesi daha önce domates fidesi dağıttığı mahallelere salça makinesi ulaştırarak vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor. Ücretsiz olarak verilen hizmet ilk olarak Karaabdülbaki Mahallesi’nde başladı. 2 hafta boyunca farklı mahallelerde, Mahalle Muhtarlıklarında hizmet verilecek.
SALÇA MAKİNESİ DESTEK PROGRAMI
Yer: Sapakpınar Mahalle Muhtarlığı:
Tarih: 27.09.2022 Saat: 10.00-16.00
Yer: Süleymaniye Mahalle Muhtarlığı
Tarih: 28.09.2022 Saat: 10.00-16.00
Yer: Hasancıklar Mahalle Muhtarlığı
Tarih: 29.09.2022 Saat: 10.00-16.00
Yer: Ortaburun Mahalle Muhtarlığı
Tarih: 30.09.2022 Saat: 10.00-16.00
Yer: Kurtdere Mahalle Muhtarlığı
Tarih: 3.10.2022 Saat: 10.00-16.00
Yer: Akmeşe Kapalı Pazar Yeri
Tarih: 4.10.2022 Saat: 10.00-16.00
Yer: Bayraktar Mahalle Muhtarlığı
Tarih: 5.10.2022 Saat: 10.00-16.00
Yer: Mecidiye Mahalle Muhtarlığı
Tarih: 6.10.2022 Saat: 10.00-16.00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.