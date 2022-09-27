27 Eyl 2022 - 09:56- Ekonomi G: 27 Eyl 2022 - 09:58

Henkel ilk yarı yıl performansını açıkladı

Henkel, satışlarını önemli ölçüde artırdı ve 2022 için satış hedefini yükseltti
Henkel ilk yarı yıl performansını açıkladı mask

Henkel, 2022'nin ilk yarısında Grup düzeyinde satışlarını yaklaşık 10,9 milyar Euro'ya çıkardı. Bu, yüzde + 8,9'luk kayda değer bir organik satış büyümesine karşılık geliyor. Bu olumlu gelişme, tüm iş birimleri ve bölgeler tarafından sağlandı. Henkel, 2022 mali yılında organik satış büyümesi hedefini de yüzde +4,5 ile +6,5 aralığına yükseltti (daha önceki öngörü: yüzde +3,5 ile +5,5 arasında).

Henkel CEO’su CarstenKnobel düşüncelerini, “Çok zorlu bir ortamda, ilk altı aydaki satış performansı tüm yıl için önceki beklentileri aşarken, kârımız 2022 mali yılı için Grup hedefimizeuygun olarakgelişti. Bu gelişme ışığında, Grup düzeyinde organik satış büyümesi için olan tüm yıl hedefimizi yükselttik ve VFÖK marjı ve imtiyazlı hisse senedi başına kârlılık konusundaki hedefimiziteyit ettik.”şeklinde belirtti.

Knobel sözlerine, “Amaca Yönelik Büyüme stratejimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. 2022'nin ilk yarısında uygulamada iyi bir ilerleme kaydettik ve bunu her şeyden önce dünya çapındaki çalışanlarımızın güçlü bağlılığı sayesinde gerçekleştirdik. Yapıştırıcı Teknolojileri İşBirimimizle;mobilite, bağlanabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi geleceğin trendlerine odaklanarak yenilikçi çözümler sunan global bir lideriz. Çamaşır & Ev Bakım ve BeautyCare tüketici iş birimlerini birleştirerek, yaklaşık 10 milyar Euro değerinde satışla çok kategorili tek bir platform kuruyoruz. İyi bir yoldayız ve gelecekteki Tüketici Markaları İş Birimimizin en geç 2023'ün başında kurulmasını hedefliyoruz. Birleşik iş birimi, portföyümüzü daha güçlübir şekilde optimize etmek için daha geniş bir temel sunacak, işimizi de daha yüksek bir büyüme ve marj profiline taşıyacak," diyerek devam etti.

Henkel, uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejisini geliştirdi.

Sürdürülebilirlik, uzun zamandır Henkel'in en güçlü yönlerinden biri olmuştur. Henkel, sürdürülebilir yönetimin artan önemini, müşterilerin ve toplumun artan beklentilerini yansıtmak için, bu yılın başında uygulamaya koyduğu yeni "2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesi" ile uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejisini geliştirdi. Mevcut hedeflere ek olarak,ilerlemeyi daha yukarı taşımak için, üç farklı odakta uzun vadeli yeni hedefler belirlendi: ‘Yenileyici Gezegen’, ‘Gelişen Topluluklar’ ve ‘Güvenilir Ortak’.

Henkel, 2022'nin ilk yarısında sürdürülebilirlik konusunda daha güçlü bir ilerleme kaydetti. Örneğin, 2030 yılına kadar üretim tesisleri için iklim pozitif karbondioksit dengesi hedefine ulaşma yolunda, Avrupa'daki üç tesisini daha yüzde yüz karbon-nötr enerjiyle çalışacak şekilde dönüştürdü. Buna ek olarak, Henkel sürekli olarak yenilenebilir hammaddelerden faydalanmaya devam ediyor. BASF ile yapılan ortaklık sayesinde, yaklaşık 110.000 ton fosil bazlı malzemenin yerini,yenilenebilir karbon kaynakları aldı.

# Avrupa

27 Eyl 2022 - 09:56 - Ekonomi

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