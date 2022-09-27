Batuhan Duran: Hayatımın en kötü maçıydı!

Alikahyaspor’un başarılı kaptanı Batuhan Duran, Köseköy Ateşspor ile Cephanelik Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında yaklaşık 40 metreden kendi kalesine gol atmış ve büyük bir üzüntü yaşamıştı. Futbolcuya pozisyonu sorduk. Samimi açıklamalarda bulunan kaptan Batuhan, pozisyonu, takımın son durumunu ve hedefleri hakkında da düşüncelerini iletti.

UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİM

Geçtiğimiz sezon Play-Off maçlarında Köseköy Ateşspor’a transfer olduğunu belirten deneyimli kaptan şu şekilde konuştu: En başta ifade etmek isterim ki hayatımın en kötü maçıydı. Geçtiğimiz sezon Play-Off maçlarında formasını giydiğin Ateşspor maçında kendi kaleme attığım golün etkisinden çıkamıyorum. Pozisyonda top önüme geldi, ben de uzaklaştırmak istedim. Vurduğum top Ateşspor’dan Serdar arkadaşımdan sekti ve ağlara gitti.

UNUTMAK ZORUNDAYIM

O an kafa olarak bittim. Kulübede yerime oynayabilecek birisi olsaydı çıkacaktım. Maç sonuna kadar psikolojimi toparlayamadım. Rakip takım oyuncuları da sağ olsunlar gole reaksiyon göstermediler. Bir an önce bu maçı unutmak zorundayım. Kusuruma bakmayın. Maçta da ilk yarıda paniktik. Aslında böyle bir takım değiliz. Dengeli ve ne yaptığını bilen bir kadromuz var. İlk maç heyecanı olsa gerek. Kalecimiz Enes de kırmızı kart görünce geri dönmek mümkün olmadı.

İYİ BİR TAKIMIZ

Süper Amatör Lig bu sezon çok sert geçecek. Tüm takım bunun bilincinde. Bu hafta sonu Çayırova ile deplasmanda karşılaşacağız. Her maça olduğu gibi Çayırova maçına da kazanmak için çıkacağız. Hedefimiz Play-Off. Bunu başarabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarımızın ve mahallemizin destekleri ile bize inananları mahcup etmemek için var gücümüzle ter dökeceğimiz konusunda kimsenin bir şüphesi olması.