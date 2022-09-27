27 Eyl 2022 - 09:57- Spor G: 27 Eyl 2022 - 09:59

Batuhan Duran: Hayatımın en kötü maçıydı!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Batuhan Duran: Hayatımın en kötü maçıydı! mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alikahyaspor’un başarılı kaptanı Batuhan Duran, Köseköy Ateşspor ile Cephanelik Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında yaklaşık 40 metreden kendi kalesine gol atmış ve büyük bir üzüntü yaşamıştı. Futbolcuya pozisyonu sorduk. Samimi açıklamalarda bulunan kaptan Batuhan, pozisyonu, takımın son durumunu ve hedefleri hakkında da düşüncelerini iletti.

UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİM

Geçtiğimiz sezon Play-Off maçlarında Köseköy Ateşspor’a transfer olduğunu belirten deneyimli kaptan şu şekilde konuştu: En başta ifade etmek isterim ki hayatımın en kötü maçıydı. Geçtiğimiz sezon Play-Off maçlarında formasını giydiğin Ateşspor maçında kendi kaleme attığım golün etkisinden çıkamıyorum. Pozisyonda top önüme geldi, ben de uzaklaştırmak istedim. Vurduğum top Ateşspor’dan Serdar arkadaşımdan sekti ve ağlara gitti.

UNUTMAK ZORUNDAYIM

O an kafa olarak bittim. Kulübede yerime oynayabilecek birisi olsaydı çıkacaktım. Maç sonuna kadar psikolojimi toparlayamadım. Rakip takım oyuncuları da sağ olsunlar gole reaksiyon göstermediler. Bir an önce bu maçı unutmak zorundayım. Kusuruma bakmayın. Maçta da ilk yarıda paniktik. Aslında böyle bir takım değiliz. Dengeli ve ne yaptığını bilen bir kadromuz var. İlk maç heyecanı olsa gerek. Kalecimiz Enes de kırmızı kart görünce geri dönmek mümkün olmadı.

İYİ BİR TAKIMIZ

Süper Amatör Lig bu sezon çok sert geçecek. Tüm takım bunun bilincinde. Bu hafta sonu Çayırova ile deplasmanda karşılaşacağız. Her maça olduğu gibi Çayırova maçına da kazanmak için çıkacağız. Hedefimiz Play-Off. Bunu başarabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarımızın ve mahallemizin destekleri ile bize inananları mahcup etmemek için var gücümüzle ter dökeceğimiz konusunda kimsenin bir şüphesi olması.

# Amatör, takım, Köseköy Ateşspor, Cephanelik Stadı

27 Eyl 2022 - 09:57 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.977.936 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Kargo firmasında çalışacak, İzmit-Bekirpaşa-Derince  bölgesinde ikamet eden emekli şoförler  aranıyor.

05498085270

ELEMANLAR ARANIYOR

Çelik konst.  Fabrikamızda çalışacak ;  Yardımcı eleman alınacaktır.  (İş deneyim bilgisi olan ) Not: Körfez istikametinden servisimiz vardır...

0532 169 67 41  ARS ARITMA ÇELİK LTD.ŞTİ.

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
70 ülkeden sporcunun katıldığı karate şampiyonasında madalyalar sahiplerini buldu mask
70 ülkeden sporcunun katıldığı karate şampiyonasında madalyalar sahiplerini buldu
Kupa zamanı! mask
Kupa zamanı!
Hereke’de hava GÜNEŞLİYDİ! “0-2” mask
Hereke’de hava GÜNEŞLİYDİ! “0-2”
Karatede şampiyonlar madalyalarını aldı mask
Karatede şampiyonlar madalyalarını aldı
Derincespor Kulübü, bu yıl 11 bin 103 sporcuya eğitim verdi mask
Derincespor Kulübü, bu yıl 11 bin 103 sporcuya eğitim verdi
Sağlıkçı işi acilen çözülmeli mask
Sağlıkçı işi acilen çözülmeli
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL