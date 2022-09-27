İzmitliler Aronya suyunu çok sevdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle halkın tarlasında üretilen ürünler halkla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde üretilen süper meyve Aronya da dondurma ve meyve suyu olarak vatandaşlara ikram ediliyor.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Zengin içeriği ve insan sağlığına katkısı nedeniyle süper meyve olarak adlandırılan Aronya, bu kez meyve suyu olarak değerlendirildi. İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, İzmit Belediyesi önünde Aronyanın faydaları hakkında vatandaşları bilgilendirirken Aronya suyu ikram etmeyi unutmadı. Vatandaşlar Aronya suyunu çok sevdiklerini ifade ederek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.