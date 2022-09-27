27 Eyl 2022 - 12:22- Gündem G: 27 Eyl 2022 - 12:24

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kent ortaklığıyla oluşturulacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planının açılışını yapacak
Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kent ortaklığıyla oluşturulacak mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) Açılış Seremonisi ve Bilgilendirme Toplantısını, 28 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirecek. Programda Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere sağlanan katılım öncesi mali yardım aracının 2014-2020 yıllarını kapsayan, ikinci döneminde Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı altında anlaşması imzalanan Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP Kocaeli) adlı çalışmanın tanıtımı yapılacak.

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJE

Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak, rekabetçi, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi vasıtasıyla ülkemizin ve Kocaeli’nin ekonomik, toplumsal kalkınma ve Avrupa Birliğine entegrasyonunu kolaylaştırmak için önemli bir organizasyona ev sahipliği yapılacak. Çarşamba günü Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan organizasyonla proje ile Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP Kocaeli) tanıtılacak.

KOCAELİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ULAŞIM PLANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, artan nüfus, zorlu topoğrafya, yüksek araç sahipliği ve jeopolitik konumu sebebiyle kentimizde yaşanan darboğazların çözümü için hazırlanan Kocaeli Ulaşım Ana Planı ile entegrasyonun sağlanması ve insan odaklı planlama anlayışının geliştirilmesi için “Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP Kocaeli)” çalışmalarını başlattı. Bu bağlamda Kocaeli Ulaşım Ana Planı’nın desteklenmesi, insan ve erişim odaklı, çevreci ilkeler doğrultusunda Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planının hazırlanması hedefleniyor.

24 AY SÜRECEK

24 ay sürecek Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı, sürdürülebilir, adil, erişilebilir, entegre ve kapsayıcı bir ulaşım sistemi oluşturmak, otomobil bağımlılığını azaltarak, trafik hacimlerini ve sıkışıklığını azaltmak, yaya ve bisikletli ulaşımın arttırılması gibi insan yaşamının kalitesini arttıracak temel ihtiyaçlara odaklanacak.

KENT ORTAKLIĞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planını vatandaşlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte yapacak. Kentte ortak karar alma kültürü oluşturmak, ulaşım altyapısının ve hizmetlerinin kalitesini, toplumun her kesiminin temsil edilmesini sağlayarak arttırmak, bireysel araç taşımacılığına olan ihtiyacı azaltmak, çevre üzerindeki etkiyi azaltmak ve taşımacılık faaliyetlerinde enerji tüketimini azaltmak; yüksek düzeyde erişilebilirlik sağlamak ve tüm kullanıcılar için ulaşım altyapılarına ve hizmetlerine erişim sağlanması proje hedefleri arasında.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planıyla paydaşların ve vatandaşların yüksek katılım düzeyinde sürece dahil edilmesi ilk hedef. Projeyle birlikte planlama uygulamalarının ve yasal durumun analiz edilmesi, Kocaeli’nin hareketlilik durumunun analiz edilmesi, Kocaeli için ortak vizyonun, amaçların ve hedeflerin tanımlanması, proje kapsamında personel kapasitesinin güçlenmesi, halkın bilinçlendirilmesi için tanıtım ve görünürlük faaliyetleri ile projenin yönetilmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına erişebilme olanağının arttırılması, hava ve gürültü kirliliğinin, sera gazı salınımlarının ve enerji tüketiminin azaltılması, düşük emisyon bölgelerinin oluşturulması, yönetim politikalarının tanımlanması, yüksek düzeyde erişilebilirliğin sağlanması, ulaşımda geçen sürelerin ve koşulların iyileştirilmesi ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin arttırılması gibi konulara çözüm önerileri aranacak.

AÇILIŞ SEREMONİSİ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte ortak yürütülen ve Kocaeli’nin tüm kesimini kapsayan bu projede en etken rolü üstlenecek olan paydaşlarla beraber Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planının Açılış Seremonisi ve Bilgilendirme Toplantısı 28 Eylül Çarşamba günü Kocaeli Kongre Merkezinde yapılacak.

# Büyükşehir Belediyesi, Vatandaşlar, türkiye, çevre, Araç, Avrupa

27 Eyl 2022 - 12:22 - Gündem

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