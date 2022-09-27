İzmit Belediyesinin aronya fidanı desteği için başvurular başladı

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Emirhan Mahallesi’nde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesinde üretimi süren ve süper meyve olarak adlandırılan Aronya bitkisinin fidanlarını bu yıl da yüzde 90 hibe ile çiftçilere dağıtacak. Geçen yıl Aronya dikilecek arazilerine sulama hattı döşenmesi, malç naylonu çekilmesi ve ÇKS belgesi olması şartıyla desteklenmiş olan çiftçilere bu yılda aynı şartlarla %90 hibeli olarak fidan desteği devam edecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 7 EKİM

Yüzde 90 hibeli Aronya fidanı desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne 7 Ekim tarihine kadar ÇKS belgeleriyle başvurarak formlarını doldurması gerekiyor.