İzmit Belediyesinin aronya fidanı desteği için başvurular başladı

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Emirhan Mahallesi’nde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesinde üretimi süren ve süper meyve olarak adlandırılan Aronya bitkisinin fidanlarını bu yıl da yüzde 90 hibe ile çiftçilere dağıtacak. Geçen yıl Aronya dikilecek arazilerine sulama hattı döşenmesi, malç naylonu çekilmesi ve ÇKS belgesi olması şartıyla desteklenmiş olan çiftçilere bu yılda aynı şartlarla %90 hibeli olarak fidan desteği devam edecek.
SON BAŞVURU TARİHİ 7 EKİM
Yüzde 90 hibeli Aronya fidanı desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne 7 Ekim tarihine kadar ÇKS belgeleriyle başvurarak formlarını doldurması gerekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.